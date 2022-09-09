Луческу: Цю пресконференцію краще не проводити

Турецький клуб взяв реванш у киян, перемігши із різницею в один м'яч – 2:1. Єдиний гол у складі "біло-синіх" забив Віктор Циганков.

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Головний тренер Динамо Мірча Луческу провів дуже коротку післяматчеву пресконференцію. Румунський наставник не стримував своїх емоцій. "Містер" вказав на грубу гру суперника, яка перетворила футбол у справжню м'ясорубку.

Румунський спеціаліст назвав цей матч коридою, привітав суперника та демонстративно покинув пресконференцію. На виході Луческу ще щось спробував пояснити журналістам та покинув конференц-зал.

Знаєте, що таке корида? Вона була на полі. Цю пресконференцію краще не проводити. Двоє моїх гравців отримали травми під час матчу. Один із них був у лікарні. Наш воротар також отримав травму. Мені довелося перевести одного з наших гравців захисного плану в напад. Тому Динамо грало в дуже важких умовах,

– заявив наставник Динамо.

"Ми вітаємо Фенербахче з перемогою в цьому матчі. Але на європейському рівні вони не повинні так грати. Було багато фолів. Їхні гравці інколи симулювали. Це був дуже агресивний матч. Зрозумійте мене", – додав "Містер".

Відео з пресконференції Луческу

За інформацією ЗМІ, Микола Шапаренко більше не вийде на футбольне поле у 2022 році.

Попереду у Динамо домашній матч УПЛ проти Львова (11 вересня).