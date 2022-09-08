Посмотрим, как сложится игра, – Луческу о старте Динамо из Фенербахче в Лиге Европы

Киевское "Динамо" 8 сентября проведет стартовый матч в групповом раунде Лиги Европы. Мирча Луческу пообщался с журналистами в преддверии поединка.

Луческу: Это не правда, что построение Фенербахче изменилось

Первым соперником в групповом рунде Лиги Европы станет Фенербахче. Киевляне в третий раз встретятся с турецким клубом в нынешнем розыгрыше еврокубков. Клубы сыграли между собой два матча в квалификации Лиги чемпионов, откуда оба вылетели.

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Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу заверил, что неудачный старт в УПЛ не повлияет на команду в преддверии старта в Лиге Европы. Румынский специалист уверен в своей команде, умеющей настраиваться на поединки.

"Мистер" вспомнил предыдущие матчи в Стамбуле, когда его подопечные уже в дополнительные тайма вырвали победу 1:2.

Луческу отметил, что Фенербахче не изменило тактику игры по сравнению с первым поединком в Лиге чемпионов.

Это неправда, что построение Фенербахче изменилось. В целом она такая же. Один из полузащитников – Арао или Юксек – возвращаются назад и играют три в линию, только сейчас в этой перестройке задействован игрок обороны. Жезуш всегда использует такую ​​схему,

– ответил Луческу.

Однако турецкий клуб хорошо поработал на трансферном рынке, подписав качественных новичков.

О своих эмоциях после поражения от Днепра-1

Луческу прокомментировал свою речь после поражения от Днепра-1 (0:3). После поединка Мирчи заявил, что этот поединок стал для него последним во главе киевлян. Однако теперь румынский специалист все скинул на переполнявшие его после разгрома эмоции и тяжелую дорогу.

"Мистер" не стал обвинять команду из-за большого количества пропущенных голов на старте нового сезона. Луческу рассказал, что его подопечные имели преимущество над соперниками, но из-за ошибок пропустили много мячей. Одной из причин ситуация в Украине, ведь футболисты постоянно следят за новостями, преодолевают долгую дорогу, постоянные переезды. Это все отражается на игре команды. Но Динамо надеется хорошо выступить в Лиге Европы.

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"Он точно знает, что нужно делать на поле"

Луческу отметил не чуждого для его команды соперника.

Фенербахче – команда высокого уровня с отличным составом. Главный тренер, который сам очень опытный и квалифицированный, провел хорошую работу. Он точно знает, что нужно делать на поле, чтобы достичь победы. Фенербахче будет одним из главных претендентов на чемпионство в Турции,

– сказал тренер киевского клуба.

"Мистер" знает, что Фенербахче хочет стартовать в Лиге Европы с победы, как и его команда. Но все будет видно только на футбольном поле. Луческу заверил, что его подопечные будут выходить на поле и играть.

! Матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы Фенербахче – Динамо состоится 8 сентября. Начало встречи в 19:45 по Киеву.