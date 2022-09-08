Луческу: Це не правда, що побудова Фенербахче змінилась

Перший суперником у груповому рунді Ліги Європи стане Фенербахче. Кияни втретє зустрінуться з турецьким клубом у цьогорічному розіграші єврокубків. Клуби зіграли між собою два матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів, звідки обидва вилетіли.

До теми Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу запевнив, що невдалий старт в УПЛ не вплине на команду напередодні старту в Лізі Європи. Румунський спеціаліст впевнений у своїй команді, яка вміє налаштовуватись на поєдинки.

"Містер" пригадав попередні матч у Стамбулі, коли його підопічні вже у додаткові тайми вирвали перемогу 1:2.

Луческу зауважив, що Фенербахче не змінило тактику гри у порівнянні з першим поєдинком в Лізі чемпіонів.

Це не правда, що побудова Фенербахче змінилася. В цілому вона така ж сама. Один із півзахисників – Арао чи Юксек – повертаються назад і грають три в лінію, тільки зараз у цій перебудові задіяний гравець оборони. Жезуш завжди використовує таку схему,

– відповів Луческу.

Однак турецький клуб добре попрацював на трансферному ринку, підписавши якісних новачків.

Про свої емоції після поразки від Дніпра-1

Луческу прокоментував свою промову після поразки від Дніпра-1 (0:3). Після поєдинку Мірчі заявив, що цей поєдинок став для нього останнім на чолі киян. Однак тепер румунський спеціаліст все скинув на емоції, які його переповнювали після розгрому, та тяжку дорогу.

"Містер" не став звинувачувати команду через велику кількість пропущених голів на старті нового сезону. Луческу розповів, що його підопічні мали перевагу над суперниками, але через помилки пропустили багато м'ячів. Однією з причин є ситуація в Україні, адже футболісти постійно стежать за новинами, долають довгу дорогу, постійні переїзди. Це все відбивається на грі команди. Але Динамо сподівається добре виступити у Лізі Європи.

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"Він достеменно знає, що потрібно робити на полі"

Луческу відзначив не чужого для його команди суперника.

Фенербахче – команда високого рівня з відмінним складом. Головний тренер, який сам є дуже досвідченим і кваліфікованим, провів хорошу роботу. Він достеменно знає, що потрібно робити на полі, щоб досягти перемоги. Фенербахче буде одним із головних претендентів на чемпіонство у Туреччині,

– сказав тренер київського клубу.

"Містер" знає, що Фенербахче хоче стартувати у Лізі європи з перемоги, як і його команда. Але все буде видно лише на футбольному полі. Луческу запевнив, що його підопічні будуть виходити на поле та грати.

Важливо! Матч 1-го туру групового раунду Ліги Європи Фенербахче – Динамо відбудеться 8 вересня. Початок зустрічі о 19:45 за Києвом.