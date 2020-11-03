3 ноября "Атлетико" Мадрид в третьем туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с "Локомотивом". Матч начнется в 19:55 по Киеву.

Пресс-служба "Атлетико" допустила ошибку в статье, которая представляет московский "Локомотив". Смотрите также Сможет ли "Динамо" шокировать "Барселону": анонс матча Лиги чемпионов В 74-м номером в составе "Локомотива" значится Артур Негро. Имеется в виду Артур Черный. В переводе с испанского языка "negro" означает "черный". Локомотив – Атлетико: перед матчем Соперники встречались 5 раз: 4 победы пошли в "Атлетико", один раз команды сыграли вничью.

В этих матчах "Мадрид" забил 15 мячей и пропустил всего 4.

Единственная ничья состоялась 13 лет назад в Кубке УЕФА – тогда дома "Локо" не удержал победу 3:2 на 85-й минуте (дубль Одемвингие против дубля Агуэро).

Команды играют в еврокубках третий год подряд – в сезоне-2018/19 "Атлетико" выиграл 3:0 и 5:1 в 1/8 Лиги Европы, в сезоне-2018/19 – оба раза по 2:0 в группе ЛЧ.

Кроме "Локомотива", "Атлетико" 8 раз встречался с клубами из России и победил лишь трижды – дважды "Ростов" в ЛЧ 2016/17 и один раз "Зенит" в сезоне 2013/14.

"Локо", кроме "Атлетико", 13 раз играл с командами из Испании и добился двух побед (над "Реалом" и "Атлетиком") при 9 поражениях.