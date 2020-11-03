3 листопада "Атлетіко" Мадрид в третьому турі Ліги чемпіонів на виїзді зіграє з "Локомотивом". Матч розпочнеться о 19:55 за Києвом.

Пресслужба "Атлетіко" допустила помилку в статті, що представляє московський "Локомотив". Дивіться також Чи зможе "Динамо" шокувати "Барселону": анонс матчу Ліги чемпіонів Під 74-м номером у складі "Локомотива" значиться Артур Негро. Мається на увазі Артур Чорний. У перекладі з іспанської мови "negro" означає "чорний". Локомотив – Атлетіко: перед матчем Суперники зустрічалися 5 разів: 4 перемоги пішли до "Атлетіко", один раз команди зіграли внічию.

У цих матчах "Мадрид" забив 15 м'ячів і пропустив лише 4.

Єдина нічия відбулася 13 років тому в Кубку УЄФА – тоді вдома "Локо" не втримав перемогу 3:2 на 85-й хвилині (дубль Одемвінгіє проти дубля Агуеро).

Команди грають в єврокубках третій рік поспіль – в сезоні-2018/19 "Атлетіко" виграв 3:0 і 5:1 в 1/8 Ліги Європи, в сезоні-2018/19 – обидва рази по 2:0 в групі ЛЧ.

Крім "Локомотива", "Атлетіко" 8 разів зустрічався з клубами з Росії і переміг лише тричі – двічі "Ростов" у ЛЧ 2016/17 і один раз "Зеніт" в розіграші-2013/14.

"Локо", крім "Атлетіко", 13 разів грав з командами з Іспанії і домігся двох перемог (над "Реалом" і "Атлетіком") при 9 поразках.