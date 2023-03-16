Фейенорд нокаутировал Шахтер в Роттердаме – видео голевой феерии "красно-черных"
Донецкий Шахтер по всем показателям уступил нидерландский Фейенорд. Как результат – во втором тайме хозяева поля забили еще четыре гола в ворота Трубина.
Подопечные Йовичевича потерпели фиаско (1:7) во втором матче противостояния с Фейенордом. Нидерландская команда безжалостно реализовала свои возможности у ворот Трубина.
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Уже в дебюте встречи благодаря индивидуальному мастерству форвард Фейенорда Сантьяго Хименес открыл счет в матче. Дальше настал черед турецкого хава Оркуна Кекчю, который оформил дубль. Но это было только начало разгрома.
На 49-й минуте матча счет стал 4:0 в пользу "красно-черных". Вингер Фейенорд Уссама Идрисси красивым обводным ударом поразил правый нижний угол ворот.
Видео первого гола Идрисси
А уже через 10 минут марокканец оформил дубль.
Видео второго гола Идрисси
В течение двух минут игроки Фейенорда отправили Шахтер в нокдаун. Сначала Алирез красивым ударом закрутил мяч в нижний угол ворот. А Данилу забил седьмой гол в ворота Трубина.
Видео гола Алиреза
Видео гола Данилу
По сумме двух матчей Шахтер покинул Лигу Европы и теперь сосредоточится на чемпионате Украины.