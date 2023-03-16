Футболисты Фейенорда с первых минут захватили инициативу в матче против Шахтера. Стартовое давление нидерландской команды принесло результат на 9-й минуте матча, пишет 24-й канал.

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В центре поля ошибся Дмитрий Криськив, а хозяева поля в несколько пасов вывели на ударную позицию мексиканца Сантьяго Хименеса. Форвард Фейенорд проявил индивидуальное мастерство, метко пробив по воротам Трубина. Голкипер "горняков" ничем не мог помочь своей команде.

Видео гола Хименеса

После гола Хименеса общий счет в противостоянии стал 2:1 в пользу Фейенорда. "Горнякам" обязательно нужно забивать ответный гол.