Підопічні Йовічевіча зазнали фіаско (1:7) у другому матчі протистояння з Феєнордом. Нідерландська команда безжально реалізувала свої можливості біля воріт Трубіна.

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Вже в дебюті зустрічі завдяки індивідуальній майстерності форвард Феєнорда Сантьяго Хіменес відкрив рахунок у матчі. Далі настала черга турецького хава Оркуна Кекчю, який оформив дубль. Але це був лише початок розгрому.

На 49-й хвилині матчу рахунок став 4:0 на користь "червоно-чорних". Вінгер Феєнорда Уссама Ідріссі красивим обвідним ударом поцілив у правий нижній кут воріт.

Відео першого голу Ідріссі

А вже за 10 хвилин потому марокканець оформив дубль.

Відео другого голу Ідріссі

Протягом двох хвилин гравці Феєнорду відправили Шахтар у нокдаун. Спочатку Алірез красивим ударом закрутив м'яч у нижній кут воріт. А Данілу забив сьомий гол у ворота Трубіна.

Відео голу Аліреза

Відео голу Данілу

За сумою двох матчів Шахтар покинув Лігу Європи й тепер зосередиться на чемпіонаті України.