Шахтер и Фейенорд в 2017 году встречались на групповом этапе Лиги чемпионов. И тогда в обоих матчах победу одержали именно "горняки". В 2023 году команды уже встретились в 1/8 финала Лиги Европы. И первый матч победителя не обнаружил – ничья 1:1.

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16 марта оба клуба определят, кто из них продолжит борьбу за трофей и выйдет в четвертьфинал Лиги Европы.

Каждую команду удовлетворит победа в основное время. Если же после 90 сыгранных минут будет ничейный результат, то команды будет ожидать дополнительное время, а при необходимости – и серия пенальти.

Матч Фейеноорд – Шахтер начнется в 19:45.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Фейеноорд – Шахтер.

Фейеноорд – Шахтер онлайн-трансляция