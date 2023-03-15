Уже 16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с участием Шахтера. Дончане сыграют на выезде против Фейеноорда из Роттердама, пишет 24 канал.

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В первом матче, номинально домашнем для "горняков", была зафиксирована ничья (1:1). На 79-й минуте счет в Варшаве открыл Ракицкий, однако за три минуты до окончания основного времени Шахтер пропустил от Бульяуде.

Где смотреть матч Фейеноорд – Шахтер

В Украине есть два легальных транслятора еврокубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Поединок в Роттердаме будет доступен на онлайн-сервисе Мегого и канале Volia TV.

Кроме того, текстовая онлайн-трансляция матча Фейеноорд – Шахтер будет доступна на сайте 24 канала. Игра начнется 16 марта в 19:45 по Киеву.

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Как Шахтер шел в 1/8 финала Лиги Европы

Напомним, "Горняки" начинали сезон в Лиге чемпионов, попав в группу с Реалом, Лейпцигом и Селтиком. Подопечные Йовичевича одержали одну победу и три ничьих и с третьей позиции опустились в 1/16 финала Лиги Европы.

Там соперником украинцев стал французский Ренн. В первой игре Шахтер выиграл со счетом 2:1, но во втором поединке уступил аналогичный счет. В итоге судьба путевки в 1/8 финала решалась в серии пенальти, где Анатолий Трубин отразил три выстрела.