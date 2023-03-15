Вже 16 березня відбудеться матч-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи за участю Шахтаря. Донеччани зіграють на виїзді проти Феєнорда з Роттердаму.

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У першому матчі, який був номінально домашнім для "гірників", була зафіксована нічия (1:1). На 79 хвилині рахунок у Варшаві відкрив Ракіцький, однак за три хвилини до закінчення основного часу Шахтар пропустив від Бульяуде.

Де дивитись матч Феєнорд – Шахтар

В Україні є два легальні транслятори єврокубків – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Поєдинок у Роттердамі буде доступний на онлайн-сервісі Megogo та каналі Volia TV.

Крім того, текстова онлайн-трансляція матчу Феєнорд – Шахтар буде доступна на сайті 24 каналу. Гра почнеться 16 березня о 19:45 за київським часом.

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Як Шахтар йшов до 1/8 фіналу Ліги Європи

Нагадаємо, "Гірники" починали сезон в Лізі чемпіонів, потрапивши у групу з Реалом, Лейпцигом та Селтіком. Підопічні Йовічевіча здобули одну перемогу та три нічиї та з третьої позиції опустились в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Там суперником українців став французький Ренн. У першій грі Шахтар виграв з рахунком 2:1, але у другому поєдинку поступився з аналогічним рахунком. У підсумку доля путівки в 1/8 фіналу вирішувалась в серії пенальті, де Анатолій Трубін відбив три постріли.