На этой неделе в Лиге чемпионов проходят матч 5 тура групповой стадии. Во вторник, 28 ноября, свою игру провел чемпион Нидерландов Фейеноорд. 24 канал.
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Команда Арне Слота принимала Атлетико и должна была хотя бы не проиграть мадрицам, чтобы остаться в гонке за плей-офф. Впрочем "матрасники" сумели взять ты очки в Роттердамии.
Однако сами игроки Фейеноорда оказали сопернику немалую помощь. Еще в первом тайме защитник Гертрейда забила в свои ворота по недоразумению с вратарем.
А когда под занавес матча счет был 1:2, окончательно похоронил Фейеноорд Сантьяго Хименес. После подачи со штрафного мексиканец опрокинул своего же вратаря.
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Таким образом, роттердамцы не смогли обойти Атлетико и Лацио и точно не сыграют в плей-офф ЛЧ. Команда перейдет в Лигу Европы. Напомним, что недавно помощником Арне Слота был действующий тренер Шахтера Марино Пушич.
Видеообзор матча Фейеноорд – Атлетико: