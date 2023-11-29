На этой неделе в Лиге чемпионов проходят матч 5 тура групповой стадии. Во вторник, 28 ноября, свою игру провел чемпион Нидерландов Фейеноорд. 24 канал.

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Команда Арне Слота принимала Атлетико и должна была хотя бы не проиграть мадрицам, чтобы остаться в гонке за плей-офф. Впрочем "матрасники" сумели взять ты очки в Роттердамии.

Однако сами игроки Фейеноорда оказали сопернику немалую помощь. Еще в первом тайме защитник Гертрейда забила в свои ворота по недоразумению с вратарем.

Справка. Фейеноорд – первая команда с 2019 года в Лиге чемпионов, которая отличилась двумя автоголами за матч. Тогда подобное "достижение" покорилось Челси, лондонцев в игре с Аяксом (4:4) подвели Аррисабалага и Абрахам.

А когда под занавес матча счет был 1:2, окончательно похоронил Фейеноорд Сантьяго Хименес. После подачи со штрафного мексиканец опрокинул своего же вратаря.

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Таким образом, роттердамцы не смогли обойти Атлетико и Лацио и точно не сыграют в плей-офф ЛЧ. Команда перейдет в Лигу Европы. Напомним, что недавно помощником Арне Слота был действующий тренер Шахтера Марино Пушич.

Видеообзор матча Фейеноорд – Атлетико: