Цього тижня в Лізі чемпіонів відбуваються матч 5 туру групової стадії. У вівторок, 28 листопада, свою гру провів чемпіон Нідерландів Феєнорд, пише 24 канал.

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Команда Арне Слота приймала Атлетіко і мала хоча б не програти мадрицям, щоб залишитись у гонці за плей-офф. Втім "матрацники" зуміли взяти ти очки в Роттердамиі.

Однак самі гравці Феєнорда надали супернику чималу допомогу. Ще у першому таймі захисник Гертрейда забиа у свої ворота через непорозуміння із воротарем.

Довідка. Феєнорд – перша команда з 2019 року в Лізі чемпіонів, яка відзначилась двома автоголами за матч. Тоді подібне "досягнення" підкорилось Челсі, лондонців у грі з Аяксом (4:4) підвели Аррісабалага та Абрахам.

А коли під завісу матчу рахунок був 1:2, остаточно поховав Феєнорд Сантьяго Хіменес. Після подачі зі штрафного мексиканець перекинув свого ж воротаря.

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Таким чином, роттердамці не змогли обійти Атлетіко та Лаціо і точно не зіграють в плей-оф ЛЧ. Команда перейде в Лігу Європи. Нагадаємо, що нещодавно помічником Арне Слота був чинний тренер Шахтаря Маріно Пушич.

Відеоогляд матчу Феєнорд – Атлетіко: