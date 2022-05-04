Сборная Украины возглавляет медальный зачет

В первый соревновательный день наши атлеты завоевали 9 наград. На следующий день они почти вдвое удвоили свое преимущество.

К стати Сборная Украины завоевала 9 медалей в первый день Дефлимпийских игр

Украинцы получили 16 наград, 6 из них – "золотые".

Каратист Александр Черняев и пловчина Ирина Терещенко являются лидерами по количеству завоеванных медалей на турнире. Черняев после двух наград у палача (в личном и командном) завоевал бронзовую медаль, выступая в весе до 75 килограммов.

Терещенко завоевала две медали во второй соревновательный день. Плавушка завоевала "бронзу" на 50-метровке брассом, а также в составе женской команды в эстафете 4х100 метров свободным стилем (вместе с Анитой Махнык, Дарьей Тарасенко и Марией Режило и Екатериной Иваненко).

В медальной копилке Украины уже 25 наград. Украинцы возглавляют медальный зачет. Самый близкий их соперник в зачете – Япония.

Призеры соревнований:

"Золото" : Анна Шостак (дзюдо), Марина Губанова (карате, до 50 килограммов), Екатерина Масло (карате, до 55 килограммов), Юрий Гайдученко (карате, до 67 килограммов), Алексей Коломиец (плавание, 50 метров, брасс), Владислав Кремляков (плавание, 200 метров, спина)

: Анна Шостак (дзюдо), Марина Губанова (карате, до 50 килограммов), Екатерина Масло (карате, до 55 килограммов), Юрий Гайдученко (карате, до 67 килограммов), Алексей Коломиец (плавание, 50 метров, брасс), Владислав Кремляков (плавание, 200 метров, спина) "Серебро" : Вячеслав Новиков (карате, до 60 кг)

: Вячеслав Новиков (карате, до 60 кг) "Бронза": Наталья Ненько (дзюдо), Екатерина Авдеева (дзюдо), Владислав Мозырев (дзюдо), Дмитрий Шеретов (дзюдо), Елизавета Бондарь (карате, до 61 килограммов), Александр Черняев (карате, до 75 килограммов), И (плавание, 50 метров, брасс), Анита Махник (плавание, 100 метров, баттерфляй), женская сборная Украины (плавание, эстафета 4х100 метров, свободный стиль).

Топ 10 Медального зачета Дефлимпиады-2021

Украина: 12 "золото" + 3 "серебро" + 9 "бронза" Япония: 4+2+3 Иран: 2+3+4 Венесуэла: 2+1+7 США: 2+1+5 Турция: 1+3+5 Италия: 1+3+1 Алжир: 1+1+2 Франция: 1+0+1 Нидерланды: 1+0+0

К слову. Дефлимпийские игры – это состязание среди спортсменов с нарушением слуха.