Медалепад от сборной Украины

На турнире в Бразилии Украина завоевала 13 медалей в четырех видах спорта: каратэ, дзюдо, велоспорте и плавании. Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет.

До теми Україна завоювала 16 нагород на другий день Дефлімпіади

4 мая медальная копилка украинской сборной пополнилась на 7 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды.

В целом Украина уже выиграла 38 медалей: 19 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых.

Призеры третьего дня соревнований

"золото" : каратэ – командное кумите (мужчины), командная ката (женщины), дзюдо – Екатерина Шепелюк (до 63 килограммов), Лука Нетяга (до 90 килограммов), велоспорт – Елиcавета Топчанюк (раздельный старт), плавание – эста0 плаванием, Илья Султанов (100 м свободный стилем).

: каратэ – командное кумите (мужчины), командная ката (женщины), дзюдо – Екатерина Шепелюк (до 63 килограммов), Лука Нетяга (до 90 килограммов), велоспорт – Елиcавета Топчанюк (раздельный старт), плавание – эста0 плаванием, Илья Султанов (100 м свободный стилем). "серебро" : дзюдо – Марина Погорелова (до 70 килограммов), Владимир Маклаков (до 100 килограммов), плавание – Ирина Терещенко (200 метров брассом).

: дзюдо – Марина Погорелова (до 70 килограммов), Владимир Маклаков (до 100 килограммов), плавание – Ирина Терещенко (200 метров брассом). "бронза": каратэ – командное кумите (женщины), дзюдо – Мария Бала (до 78 килограммов), Оксана Кравченко (более 100 килограммов)

Украина остается абсолютным лидером соревнований – на первом месте как в медальном зачете, так и в зачете по количеству наград. Ближайшим соперником украинцев является сборная США, однако в ее активе всего 15 наград.

В 2003 году Украине уже удавалось возглавить медальный зачет на Дефлимпиаде. Это дело украинцы очень близки к тому, чтобы повторить свой успех.

Медальный зачет (топ-5)

Украина – 19+6+13 (38) США – 6+2+7 (15) Япония – 5+4+4 (13) Иран – 4+5+6 (15) Франция – 3+0+3 (6)

Наибольшее количество наград среди украинцев получил пловец Илья Султанов. В его активе четыре золотых медали. Мультичемпионкой Дефлимпиады-2021 уже также стала Елизавета Топчанюк, выигравшая два "золота" в велоспорте.

Что известно о турнире

Дефлимпийские игры – это состязание среди спортсменов с нарушением слуха. В этом году соревнования продолжаются в Бразилии с 1 по 5 мая.

Всего разыграют 209 комплектов наград.

К Играм не допущены представители России и Белоруссии.