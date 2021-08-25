Федота взяла третье "серебро" Украины на Паралимпиаде по фехтованию

Украинские фехтовальщики начали Паралимпиаду в Токио с трех серебряных наград. Елена Федота принесла стране еще одну медаль.

Дебютная медаль в карьере

Для опытной 35-летней фехтовальщицы Елены Федоты эта Паралимпиада стала третьей в карьере. Соперницей украинки в борьбе за "золото" стала китаянка Шумей Тан.

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Тан удалось взять реванш у Федоты за поражение в предыдущем раунде. Первая часть встречи завершилась с преимуществом Шумей в четыре укола – 8:4. Елене удалось собраться и несколько сократить преимущество в счете. Однако представительница Китая ответила 7 уколами. В итоге – 7:15 победа китаянки.

Федота стала серебряным призером Паралимпиады и получила свою первую паралимпийскую награду в карьере. Елена принесла Украине третье "серебро" по фехтованию в Японии.