Профессиональный контракт 16-летнего голкипера с "зелено-белыми" рассчитан до 2027 года. Это максимально возможный срок для игроков его возраста.

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Возможность сыграть в Лиге чемпионов

Сообщается, что Федор будет выступать за юношескую команду Бетиса в возрастной категории U-19. В нынешнем сезоне андалусийцы будут участвовать в престижном европейском турнире – Юношеской лиге УЕФА (молодежный вариант Лиги чемпионов).

Отметим, что до перехода в Испанию Федор Ткаченко выступал за СКДМ (Спортивный клуб города Днепра), футбольную академию Мункач и венгерскую Кишварду.

Напомним, что в 2024 году еще один украинский молодой вратарь подписал соглашение с клубом Ла Лиги. Илья Волошин сейчас выступает за юношескую команду мадридского Реала, а недавно провел первую тренировку с первой командой "сливочных".