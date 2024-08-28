Хозяева одержали разгромную победу со счетом 3:0. В одном из голов своей команды непосредственное участие принял Виталий Миколенко, пишет 24 Канал.

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Удачное подключение к атаке

Украинский защитник вышел в стартовом составе "ирисок" и провел на поле весь поединок. В конце встречи он отдал голевую передачу на партнера.

Произошло это на 84-й минуте матча, когда счет уже был 2:0. Миколенко начал атаку вбрасыванием с аута, после чего ворвался в штрафную соперника, получил передачу и отдал пас на форварда Эвертона Бету, который отправил мяч в сетку.

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Отметим. Это было первое результативное действие Виталия Миколенка в сезоне-2024/2025. В новой кампании он провел все 3 матча "ирисок" с первой и до последней минуты.

В следующем поединке Эвертон сыграет против Борнмута Ильи Забарного. Он состоится 31 августа и начнется в 17.00.