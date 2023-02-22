Россиянам удалось хотя бы в каком-то виде спорта бежать из Европы. В трансфере Федерации шахмат России в Азию им помог их земляк, занимающий высокий пост в мировой организации. 24 канал посылая на росСМИ.

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Совет Международной шахматной организации, возглавляемый россиянином Аркадием Дворковичем, разрешил Федерации шахмат России перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию. Мотивы России по поводу смены обсатовки неизвестны, однако они удовлетворены таким расписанием событий.

Россия является страной, 77 процентов территории которой находится в Азии, а 23 – в Европе. Согласно правилам ФИДЕ, Россия находится в Европейском шахматном союзе. Конституционная комиссия ФИДЕ, изучавшая возможность перехода ФШР в АШФ, не нашла в таком переходе никаких нарушений. Совет ФИДЕ принял решение о переходе России в Азию 21 февраля,

– говорится в сообщении Федерации шахмат России.

Решение времени переход России в Азию примут делегаты Самиша АШФ уже 28 февраля.

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