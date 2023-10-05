Федерация футбола европейской страны продемонстрировала свою четкую позицию. Они готовы быть овцой в стаде.

Венгрия не собирается бойкотировать допуск россиян к международным соревнованиям. Страна-агрессор нашла на кого опереться.

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Сказали достаточно

В Федерации футбола Венгрии прокомментировать допуск российских юношей в цивилизованный мир. Те, в свою очередь, не смогли дать никакого достойного ответа, а просто все сбросили на европейский футбольный союз, пытаясь удержаться на двух стульях.

Но вот все сознательные люди понимают, что венгры стали просто очередными овцами, которые готовы последовать любому абсурдному решению УЕФА, что Федерация футбола Венгрия сама подтвердила, сказав: "Федерация футбола Венгрии, как член УЕФА, всегда уважает и выполняет все решения и правила УЕФА".

Напомним, что вслед за европейским футбольным союзом сборные России U-17 допустила также и ФИФА, изобретая им "особый" путь для квалификации на чемпионаты мира.

Условия допуска россиян к международным соревнованиям согласно УЕФА