"Мы всегда выполняем решение УЕФА": европейская страна уважает допуск россиян на международную арену
Источник:Трибуна
Федерация футбола европейской страны продемонстрировала свою четкую позицию. Они готовы быть овцой в стаде.
Венгрия не собирается бойкотировать допуск россиян к международным соревнованиям. Страна-агрессор нашла на кого опереться.
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Сказали достаточно
В Федерации футбола Венгрии прокомментировать допуск российских юношей в цивилизованный мир. Те, в свою очередь, не смогли дать никакого достойного ответа, а просто все сбросили на европейский футбольный союз, пытаясь удержаться на двух стульях.
Но вот все сознательные люди понимают, что венгры стали просто очередными овцами, которые готовы последовать любому абсурдному решению УЕФА, что Федерация футбола Венгрия сама подтвердила, сказав: "Федерация футбола Венгрии, как член УЕФА, всегда уважает и выполняет все решения и правила УЕФА".
Напомним, что вслед за европейским футбольным союзом сборные России U-17 допустила также и ФИФА, изобретая им "особый" путь для квалификации на чемпионаты мира.
Условия допуска россиян к международным соревнованиям согласно УЕФА
- Европейский футбольный союз отметил, что представители страны-агрессора U-17 не смогут использовать символику своей и гимн, а также матчи с их участием будут проходить на нейтральной территории.
- Интересно, что раньше президент УЕФА Александр Чеферин уверял, что Россия вообще не будет допущена к международным соревнованиям, пока в Украине идет война.
- Но ряд европейских ассоциаций решили пойти на перекор УЕФА, поэтому заявили, что будут бойкотировать игры против россиян, в частности, к радикальному поступку прибегли такие страны, как: Украина, Англия, Польша, Литва, Латвия, Дания, Финляндия, Швеция, Ирландия, Румыния .
- А вот входящие в Исполком УЕФА немцы Ханс-Йоахим Ватцке и Карл-Хайнц Румменигге голосовали за возвращение россиян, поскольку им жалко тамошних детей.