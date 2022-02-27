Фашисты не здесь, фашисты – в Кремле, – российские хоккеисты призвали Россию прекратить войну
Источник:ФХУ
Все больше российских спортсменов выражают свою поддержку Украине. Хоккеисты клуба Харьковские Берсерки, выступающего в УХЛ, сделали жесткое заявление в сторону Кремля.
Хоккеисты клуба: прекратите кровопролитие и войну
Хоккеисты не могли молчать, поэтому высказали свое мнение относительно войны в Украине, которую начала Россия. Спортсмены находятся в Харькове, который стал одним из самых горячих точек военных действий.
Вот так Матч Баварии начался минутой молчания с лозунгом "Stop it, Putin", поддержка Левандовского
Хоккеисты, выступающие в клубе
- Егор Антонов
- Алексей Басков
- Никита Жигалов
- Алексей Зайцев
- Никита Канаплин
- Николай Киселев
- Филипп Лапков
- Артем Лесников
- Дмитрий Пушачев
- Даниил Тихомиров
Ребята обратились к правительству России, Владимиру Путину и российским солдатам, которые ворвались в Украину и посягнули на чужие земли. Хоккеисты призвали их немедленно прекратить войну, кровопролитие и захватнические действия.
Хоккеисты украинского клуба назвали Украину вторым домом и заявили, что настоящие фашисты не здесь, а в Кремле.
В эти годы Украина стала для нас, хоккеистов, вторым домом. И несмотря на длительную агрессию со стороны России к Украине на протяжении многих лет, мы ни разу не почувствовали к себе негатива. Фашисты не здесь, фашисты – в Кремле. Дорогие земляки не становитесь участниками путинских преступлений, протестуйте против античеловеческого путинского режима,
– сказали хоккеисты.
"Мы бок о бок с украинцами сейчас стоим на защите свободного мира. Слава Украине, Слава Свободной России!", – говорится в речи.
- Российские теннисисты Евгений Кафельников и Андрей Рублев тоже поддержали Украину.
- Следующим в эти ряды присоединился футболист сборной России Федор Смолов, который призвал прекратить войну.