Роналду разочарован своим возвращением в Манчестер

По информации источника, Криштиану Роналду был шокирован положением в клубе по возвращении и разочаровался в МЮ. Он действительно размышлял над трансфером в январе, понимая, что переезд в Манчестер был большой ошибкой.

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Роналду уведомил руководство команды о своем желании уйти, если поступит приемлемое предложение. Он хочет продолжать выступления в Лиге чемпионов.

Однако у МЮ другие планы, клуб не намерен отпускать португальского форварда и рассчитывает на него в следующем сезоне.

По данным издания, португалец попросил отпустить его, если клуб получит компенсацию, которая устроит МЮ. Он хочет играть в Лиге чемпионов до конца карьеры. "Красные дьяволы" не смогли пробиться в ЛЧ по итогам сезона.

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