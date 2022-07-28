Турецкий стыд: Рефат Чубаров шокирован поведением фанов Фенербахче, выкрикивавших "путин"

Киевское Динамо вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. "Бело-синие" стали победителями в противостоянии со стамбульским Фенербахче (1:2).

Чубаров: Невероятный стыд от увиденного

Фанаты хозяев матча успели отличиться. Они прибегли к позорному поступку и исполнили кричалку в поддержку владимира путина.

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал скандальное поведение турецких фанатов.

Он назвал их "невеждами, мерзавцами и тварями".

"Прошло несколько часов после завершения матча, но я все еще не могу прийти в себя: невероятный стыд от увиденного не дает мне успокоиться.

Мне физически хочется взять за грудки каждого из фанатов Фенербахче, кто на трибунах стадиона в Стамбуле с пеной у рта звал путина и закричать в его тупое лицо: "что же ты, мерзавец, в мгновение ока изменил целые народы, включая крымскотатарский, жертвами российской агрессии и переступил через сотни тысяч убитых по приказу путина женщин и детей в Ичкерии, Ливии, Сирии, а теперь уже в Украине"?" – отметил он.

"Фанаты Фенербахче открыли дорогу недоброжелателям"

Чубаров подчеркнул, что испытал испанский стыд по поводу болельщиков Фенербахче.

Я чувствую тяжелое бремя позора на своих плечах от бесстыдства, совершенного не мной, но гражданами страны, близкой мне по языку, культуре, вере. Очевидно, что демонстрацией своего невежества и проявлением доброжелательности к путину – международному преступнику и убийцам, фанаты Фенербахче открыли дорогу недоброжелателям Турции для политических спекуляций, направленных на подрыв доверия к Турции и ее народу,

– заявил Чубаров.

"Зная изнутри о высоком уровне уважения турок и их симпатии к украинцам и Украине, которые к тому же выросли безмерно после 24 февраля 2022 года, сохраняю надежду на принесение руководством футбольного клуба Фенербахче и организациями ее фанатов публичных извинений за оскорбление чувств украинцев, противостоящих российскому. агрессии с февраля 2014 года", – добавил специалист.

Что известно о скандале