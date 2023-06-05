Фанаты Вереса выступили против Маркевича, которого сватают на место Вирта: демонстративное фото

Ровенский Верес не сумел спастись от переходных матчей в борьбе за УПЛ. СМИ уже активно называют наставников, которые могут сменить на тренерском мостике Юрия Вирта.

Среди списка возможных наставников фигурирует имя Остапа Маркевича, сына легендарного тренера Мирона Маркевича. Однако от такого кандидата не в восторге болельщики Вереса, пишет 24 Канал.

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Против Маркевича-младшего

Фанаты ровенского клуба публично высказались против 45-летнего специалиста. Во время домашнего матча Вереса против Ингульца на трибунах стадиона "Авангард" появился небольшой баннер, адресованный руководству клуба

Вереск без Шаблия и Маркевича,

– написали фанаты клуба.

Напомним, что Остап Маркевич является клиентом агентской компании ProStar Вадима Шаблия.

Болельщики ровенчан не хотят видеть Маркевича-младшего вместо Юрия Вирта, который в свое время вывел Верес в УПЛ, а теперь может вместе с клубом снова снизиться в классе.



Фанаты Вереса против Остапа Маркевича / Скриншот с трансляции

Вереск по итогам сезона-2022/2023 занял 13-е место, набрав в 30 турах 31 балл. Теперь жителей ждут переходные матчи за УПЛ против перволигового запорожского Металлурга.

Пока Маркевич-младший находится без команды. В последний раз наставник из Львова возглавлял польскую Радуню. Остап Маркевич руководил клубом до 14 мая 2023 года. До этого он работал в академии испанского Вильярреала, Агробизнеса, Черноморца и Мариуполя.

Напомним, что его отец Мирон Маркевич по окончании сезона-2022/2023. возглавил львовские Карпаты, которые остаются играть в Первой лиге Украины.