Ингулец набрал 31 балл в 30 турах УПЛ и занял 14 место, которое вывело команду в стыковые матчи. Перед этими решающими поединками в борьбе за УПЛ произошли изменения на тренерском мостике Ингульца.

Смотрите также Со слезами на глазах: легендарный Ибрагимович объявил об окончании карьеры – сверхэмоциональные видео

Очередная тренерская отставка в Ингульке

4 июня клуб из Петрова официально объявил о прощании с уже бывшим главным тренером Сергеем Ковальцем. Ингулец поблагодарил наставника за работу, вспомнив победу команды под его руководством. Особенно в клубе выделили победу над киевским Динамо, которое было 4 марта 2023 года (0:2).

К переходным матчам Ингулец будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Владислав Лупашко. В стыковых поединках по УПЛ клубе с Петровым сыграет против черкасского ЛНЗ.

Напомним, что в переходных встречах также сыграет 13-й ровенский Верес, который будет противостоять запорожскому Металлургу, заняв 4-е место Первой лиги Украины.

Напрямую в классе понизились харьковский Металлист и ФК Львов, вообще исчезнет с футбольной карты страны. В УПЛ в следующем сезоне-2023/2024 сыграют Оболонь и Полесье.

Как Ковалец работал в клубе одиозного Поворознюка