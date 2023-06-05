Среди списка возможных наставников фигурирует имя Остапа Маркевича, сына легендарного тренера Мирона Маркевича. Однако от такого кандидата не в восторге болельщики Вереса, пишет 24 Канал.

Читайте также Ингулец попрощался с главным тренером перед переходными матчами по УПЛ

Против Маркевича-младшего

Фанаты ровенского клуба публично высказались против 45-летнего специалиста. Во время домашнего матча Вереса против Ингульца на трибунах стадиона "Авангард" появился небольшой баннер, адресованный руководству клуба

Вереск без Шаблия и Маркевича,

– написали фанаты клуба.

Напомним, что Остап Маркевич является клиентом агентской компании ProStar Вадима Шаблия.

Болельщики ровенчан не хотят видеть Маркевича-младшего вместо Юрия Вирта, который в свое время вывел Верес в УПЛ, а теперь может вместе с клубом снова снизиться в классе.



Фанаты Вереса против Остапа Маркевича / Скриншот с трансляции

К слову. Вереск по итогам сезона-2022/2023 занял 13-е место, набрав в 30 турах 31 балл. Теперь жителей ждут переходные матчи за УПЛ против перволигового запорожского Металлурга.

Пока Маркевич-младший находится без команды. В последний раз наставник из Львова возглавлял польскую Радуню. Остап Маркевич руководил клубом до 14 мая 2023 года. До этого он работал в академии испанского Вильярреала, Агробизнеса, Черноморца и Мариуполя.

Напомним, что его отец Мирон Маркевич по окончании сезона-2022/2023. возглавил львовские Карпаты, которые остаются играть в Первой лиге Украины.