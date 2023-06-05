Среди списка возможных наставников фигурирует имя Остапа Маркевича, сына легендарного тренера Мирона Маркевича. Однако от такого кандидата не в восторге болельщики Вереса, пишет 24 Канал.
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Против Маркевича-младшего
Фанаты ровенского клуба публично высказались против 45-летнего специалиста. Во время домашнего матча Вереса против Ингульца на трибунах стадиона "Авангард" появился небольшой баннер, адресованный руководству клуба
Вереск без Шаблия и Маркевича,
– написали фанаты клуба.
Напомним, что Остап Маркевич является клиентом агентской компании ProStar Вадима Шаблия.
Болельщики ровенчан не хотят видеть Маркевича-младшего вместо Юрия Вирта, который в свое время вывел Верес в УПЛ, а теперь может вместе с клубом снова снизиться в классе.
Фанаты Вереса против Остапа Маркевича / Скриншот с трансляции
Пока Маркевич-младший находится без команды. В последний раз наставник из Львова возглавлял польскую Радуню. Остап Маркевич руководил клубом до 14 мая 2023 года. До этого он работал в академии испанского Вильярреала, Агробизнеса, Черноморца и Мариуполя.
Напомним, что его отец Мирон Маркевич по окончании сезона-2022/2023. возглавил львовские Карпаты, которые остаются играть в Первой лиге Украины.