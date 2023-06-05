Серед списку цих можливих наставників фігурує ім'я Остапа Маркевича, сина легендарного тренера Мирона Маркевича. Однак від такого кандидата не в захваті уболівальники Вереса, пише 24 Канал.

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Проти Маркевича-молодшого

Фанати рівненського клубу публічно висловились проти 45-річного спеціаліста. Під час домашнього матчу Вереса проти Інгульця на трибунах стадіону "Авангард" з'явився невеликий банер, який адресований керівництву клубу

Верес без Шаблія та Маркевича,

– написали фанати клубу.

Нагадаємо, що Остап Маркевич є клієнтом агентської компанії "ProStar" Вадима Шаблія.

Уболівальники рівнян не хочуть бачити Маркевича-молодшого замість Юрія Вірта, який свого часу вивів Верес в УПЛ, а тепер може разом із клубом знову понизитись у класі.



Фанати Вереса проти Остапа Маркевича / Скриншот із трансляції

До слова. Верес за підсумками сезону-2022/2023 посів 13-те місце, набравши у 30 турах 31 бал. Тепер на рівнян чекають перехідні матчі за УПЛ проти першолігового запорізького Металурга.

Наразі Маркевич-молодший перебуває без команди. Востаннє наставник зі Львова очолював польську Радуню. Остап Маркевич керував клубом до 14 травня 2023 року. До цього він працював в академії іспанського Вільярреала, Агробізнеса, Чорноморця та Маріуполя.

Нагадаємо, що його батько Мирон Маркевич по закінченню сезону-2022/2023 очолив львівські Карпати, які залишається грати у Першій лізі України.