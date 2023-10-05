Футбольные фанаты вывесили баннер с подвешенным телом Муссолини на матче ЛЧ: фото и детали

Болельщики Селтика в жесткой форме выразили свою антифашистскую позицию. Шотландцы вспомнили Лацио, кто поддерживал их почти сто лет назад.

В Лиге чемпионов 2023-2024 отыгран второй тур групповой стадии. В одном из матчей среды шотландский Селтик противостоял дома римскому Лацио, пишет 24 канал.

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Антифашистский баннер Селтика

Во время матча фанаты хозяев развернули скандальный баннер с изображением Бенито Муссолини. Его вывесила группа "Антифашисты Селтика".

На баннере запечатлено подвешенное тело итальянского диктатора, а под ним надписи "Идите за своим лидером" и "Лацио, возвращайся домой". Отметим, что "орлы" смогли ответить Селтику на поле, забив победный гол на 90+5 минут. Финальный счет – 2:1.



Баннер Селтика с изображением Муссолини / twitter.com/days_scottish

Лацио – любимый клуб Муссолини?

Отметим, что фаны шотландского клуба позиционируют себя как антифашисты. В то время как Лацио называют любимым клубом Бенито Муссолини. Несколько источников утверждают, что диктатор спас римский клуб от исчезновения.

К моменту его прихода к власти Лацио хотел объединиться с другими клубами. Другие же источники говорят, что это было не решение Муссолини, а одного из приближенных к Бенито генералов, поддерживавшего Лацио.

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Многие фанаты римского клуба опровергают свое отношение к Муссолини, при этом вспоминают, что главный фашист 20-30-х годов часто посещал матчи другого столичного клуба – Ромы. Впрочем, среди ультрас Лацио есть немало сторонников диктатора.

К слову, правнук диктатора Флориани Муссолини играет за молодежную команду Лацио. Напомним, Бенито был расстрелян партизанами 28 апреля 1945 года, а на следующий день его тело было подвешено за ноги на площади в Милане.