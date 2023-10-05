В Лізі чемпіонів 2023-2024 відіграний другий тур групової стадії. В одному із матчів середи шотландський Селтік протистояв вдома римському Лаціо, пише 24 канал.

До теми Героїзм Шахтаря, феєрія в Мадриді, Ньюкасл карає ПСЖ: всі результати Ліги чемпіонів за 4 жовтня

Антифашистський банер Селтіка

Під час матчу фанати господарів розгорнули скандальний банер із зображенням Беніто Муссоліні. Його вивісила група "Антифашисти Селтіка".

На банері відображене підвішене тіло італійського диктатора, а під ним написи "Йдіть за своїм лідером" та "Лаціо, повертайся додому". Зазначимо, що "орли" змогли відповісти Селтіку на полі, забивши переможний гол на 90+5 хвилині. Фінальний рахунок – 2:1.



Банер Селтіка із зображенням Муссоліні / twitter.com/days_scottish

Лаціо – улюблений клуб Муссоліні?

Відзначимо, що фани шотландського клубу позиціонують себе як антифашисти. Тоді як Лаціо називають улюбленим клубом Беніто Муссоліні. Декілька джерел стверджують, що саме диктатор врятував римський клуб від зникнення.

На момент його приходу до влади Лаціо хотів об'єднатися з іншими клубами. Інші ж джерела кажуть, що це було не рішення Муссоліні, а одного із наближених до Беніто генералів, який підтримував Лаціо.

Читайте також Тотальне знищення парижан: Ньюкасл сенсаційно розніс ПСЖ у Лізі чемпіонів – відеоогляд

Чимало фанатів римського клубу спростовують своє відношення до Муссоліні, при цьому згадують, що головний фашист 20-30-х років часто відвідував матчі іншого столичного клубу – Роми. Втім серед ультрас Лаціо є чимало прихильників диктатора.

До слова, правнук диктатора Флоріані Муссоліні грає за молодіжну команду Лаціо. Нагадаємо, що Беніто був розстріляний партизанами 28 квітня 1945 року, а на наступний день його тіло було підвішене за ноги на площі у Мілані.