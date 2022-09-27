Массовая драка на трибунах

Румыния обыграла национальную команду Боснии и Герцоговины со счетом 4:1. В составе румын результативными ударами отличились Ман, Рациу и Пушкаш, оформивший дубль. У гостей единственный мяч забил Джеко.

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Несмотря на победу, Румыния покинула дивизион В, набрав 7 очков.

Этот матч запомнился не только потоком голов, но и массовой дракой.

Румынские фаны атаковали сектор с фанатами соперников. Они бросали в них сиденья и файеры, а также скандировали "Сербия". Боснийцы тоже вырвали несколько сидений. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Видео драки

Итоговая таблица Лиги В: Босния и Герцеговина – 11 очков, Финляндия – 8, Черногория – 7, Румыния – 7.

Другие результаты состоявшихся 26 сентября матчей Лиги наций-2022/2023 читайте по ссылке.

Что известно о конфликте: к чему вспомнили Сербию

Отношения между Сербией и Боснией и Герцеговиной напряжены после Боснийской войны (1992 – 1995 годов). В результате этого конфликта на территории Боснии и Герцеговины образовалась Республика Сербская.

Провокации румынских фанатов несколько напоминают болельщиков Фенербахче, которые во время игры с Динамо скандировали имя российского диктатора владимира путина.