Результаты Лиги наций 26 сентября

Италия вышла в полуфинал Лиги наций-2022/2023, где ее уже ждут Нидерланды и Хорватия. Последний полуфиналист определится по борьбе между командами Португалии и Испании.

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Итальянцы одолели на выезде Венгрию – 2:0. Англия и Германия забили шесть голов на двоих, так и не определив более сильного.

Последнее место в этом квартете заняли англичане, которые после домашней ничьей с немцами на лондонском "Уэмбли" (3:3), вылетели в Лигу В.

Румыния, несмотря на победу над Боснией и Герцеговиной, вылетела в Лигу C.

Лига А

Англия – Германия 3:3

Голы : Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 (пен) – Гюндоган, 52, с пенальти, Гаверц, 67, 87

Видеообзор

Венгрия – Италия 0:2

Голы: Распадори, 27, Димарко, 52

Видеообзор

Итоговая таблица: Италия – 11 очков, Венгрия – 10, Германия – 7, Англия – 3.

Лига В

Черногория – Финляндия 0:2

Голы: Антман, 47, Каллман, 53

Видеообзор

Румыния – Босния и Герцеговина 4:1

Голы: Ман, 38, Пушкаш, 73, 86, Рациу, 79 – Джеко, 77

Видеообзор

Итоговая таблица: Босния и Герцеговина – 11 очков, Финляндия – 8, Черногория – 7, Румыния – 7.

Лига С

Гибралтар – Грузия 1:2

Голы: Эннсли, 75 – Кварацхелия, 19, Цитаишвили, 48

Видеообзор

Северная Македония – Болгария 0:1

Гол: Десподов, 50

Видеообзор

Итоговая таблица: Грузия – 16 очков, Болгария – 9, Северная Македония – 7, Гибралтар – 1.

Лига D

Сан-Марино – Эстония 0:4

Голы: Аниер, 38, 77, Теннисте, 56, Саппинен, 66

Видеообзор

Итоговая таблица: Эстония – 12 очков, Мальта – 6, Сан-Марино – 0.