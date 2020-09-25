24 вересня у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи "Колос" поступився"Рієці". Нападник команди з Ковалівки Євген Селезньов вивести свою команду у наступний раунд, але упустив 100-відсоткову можливість, його гра піддалась серйозній критиці зі сторони українських фанатів.

Новобранець "Колосу" Євген Селеньов вийшов на заміну у другому таймі та мав чудову нагоду відзначитись у матчі, але фортуна була не на його стороні, пише 24 канал.

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Змарнований момент

На 90-й хвилині форвард отримав прекрасну передачу з флангу, яку потрібно було просто замкнути Євгену. Але форвард заплутався з м'ячем і пробив значно вище воріт. До цього удару рахунок у матчі був 0:0, тому його постріл міг би вирішити долю матчу.

Цей момент найбільше запам'ятався українським фанатам, які після матчу почали тролити футболіста за його погану реалізацію 100-відсоткових моментів.

Хтось написав, що для марнування таких моментів і купили Селезньова. Деякі вболівальники порадили нападнику піти з команди за прикладом Кравця із "Динамо", який майже не встиг зіграти за киян та покинув клуб.

Момент Євгена Селезньова (дивитися з 02:20)