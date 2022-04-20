Фанаты Ливерпуля и МЮ аплодисментами поддержали Роналду, у которого умер сын: щемящее видео

Ливерпуль и Манчестер Юнайтед 19 апреля сошлись в адском дерби на "Энфилде". Фанаты обоих клубов объединились в совместные акции в поддержку Криштиану Роналду.

Трогательный перфоменс от фанатов

За день до матча Криштиану Роналду сообщил ужасную новость – у него скончался новорожденный сын. Семья звездного футболиста ждала двойню. Поэтому МЮ решил дать португальцу отдых, пишет 24 канал.

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Манчестер Юнайтед не сумел поддержать своего лидера победой. Ливерпуль разгромил дряблых "красных дьяволов" – 4:0. Хотя хозяева могли забить гораздо больше.

А вот фанаты отличились трогательным перфоменсом. На 7-й минуте именно такой номер на спине у Роналду, болельщики обоих клубов стоя аплодировали целую минуту, чтобы поддержали Криштиану и почтить память ребенка.

Видео перфоменса болельщиков на "Энфилде"

Отметим, что благодаря победе Ливерпуль возглавил таблицу АПЛ. "Мерсисайдцы" сбросили с вершины Манчестер Сити, опередив "горожан" на два очка.