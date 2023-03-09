Несмотря на запрет УЕФА: нидерландские фанаты всё же посетят поединок против Шахтера
Источник:FR12.NL
Поединок Лиги Европы между Шахтером и Фейонордом не пройдет с однобокой поддержкой. Фанаты гостевой команды посетят поединок.
В Варшаве на стадионе Легии состоится поединок между донецким Шахтером и роттердамским Фейенордом в рамках 1/8 финала Лиги Европы. У Нидерландского коллектива будет поддержка на матче, несмотря на запрет от УЕФА.
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За любимым коллективом
Болельщики "южного клуба" не получили возможности приобрести билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы. Все из-за наложенных штрафных санкций от УЕФА в отношении роттердамского коллектива. Фанаты Фейенорда не получили официальной квоты на посещение матча с "горняками". Однако нидерландские болельщики не могут упустить матч любимого коллектива.
Фанатов Фейенорда достаточно и в Варшаве, поэтому "южный клуб" получит свою порцию поддержки в столице Польшу. Ожидается, что на матче с Шахтером будет присутствовать около трехсот роттердамских болельщиков, замеченных тамошней полицией. Стадион Легии, на котором состоится поединок, вмещает 31 800 зрителей. На матче 1/8 Лиги Европы прогнозируемо можно будет увидеть 17 тысяч болельщиков.
Фейонорд в текущем сезоне
- Роттердамский коллектив – уверенный лидер чемпионата Нидерландов. "Южный клуб" имеет в активе 55 очков, что позволяет им иметь отрыв в три пункта от Аякса.
- В Кубке Нидерландов у Фейенорда также все идет отлично. Лидер Эридивизии вышел в полуфинал внутреннего турнира, где им будет противостоять тот же Аякс.
- На европейской арене "южный клуб" выглядел не менее уверенно. Фейеноорд вышел в 1/8 Лиги Европы, выиграв свою группу, где они формировали квартет вместе с Лацио, Штурмом и Митьюланном. Интересно, что все четыре команды в финальном итоге имели по 8 очков, а их судьбу решала разница мячей.