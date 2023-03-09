Несмотря на запрет УЕФА: нидерландские фанаты всё же посетят поединок против Шахтера

Поединок Лиги Европы между Шахтером и Фейонордом не пройдет с однобокой поддержкой. Фанаты гостевой команды посетят поединок.

В Варшаве на стадионе Легии состоится поединок между донецким Шахтером и роттердамским Фейенордом в рамках 1/8 финала Лиги Европы. У Нидерландского коллектива будет поддержка на матче, несмотря на запрет от УЕФА.

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За любимым коллективом

Болельщики "южного клуба" не получили возможности приобрести билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы. Все из-за наложенных штрафных санкций от УЕФА в отношении роттердамского коллектива. Фанаты Фейенорда не получили официальной квоты на посещение матча с "горняками". Однако нидерландские болельщики не могут упустить матч любимого коллектива.

Фанатов Фейенорда достаточно и в Варшаве, поэтому "южный клуб" получит свою порцию поддержки в столице Польшу. Ожидается, что на матче с Шахтером будет присутствовать около трехсот роттердамских болельщиков, замеченных тамошней полицией. Стадион Легии, на котором состоится поединок, вмещает 31 800 зрителей. На матче 1/8 Лиги Европы прогнозируемо можно будет увидеть 17 тысяч болельщиков.

Фейонорд в текущем сезоне