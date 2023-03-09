У Варшаві на стадіоні Легії відбудеться поєдинок між донецьким Шахтарем та роттердамським Феєнордом в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Нідерландський колектив матиме підтримку на матчі, не дивлячись на заборону від УЄФА.
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За улюбленим колективом
Вболівальники "південного клуба" не отримали змоги придбати квитки на матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Все через накладені штрафні санкції від УЄФА щодо роттердамського колектива. Фанати Феєнорда не отримали офіційної квоти на відвідування матчу з "гірниками". Проте нідерландські вболівальники не можуть пропустити матч улюбленого колектива.
Фанатів Феєнорда достатньо і у Варшаві, тому "південний клуб" отримає свою порцію підтримки у столиці Польщу. Очікується, що на матчі з Шахтарем буде присутньо близько трьох сотень роттердамських вболівальників, які були помічені тамтешньої поліцією. Стадіон Легії, на якому пройде поєдинок, вміщає 31 800 глядачів. На матчі 1/8 Ліги Європи прогнозовано можна буде побачити 17 тисяч вболівальників.
Феєнорд у поточному сезоні
- Роттердамський колектив – впевнений лідер чемпіонату Нідерландів. "Південний клуб" має у активі 55 очок, що дозволяє їм мати відрив у три пункта від Аякса.
- У Кубку Нідерландів в Феєнорда також все йде чудово. Лідер Еридивізії вийшов у півфінал внутрішнього турніру, де їм протистоятиме то й ж самий Аякс.
- На європейській арені "південний клуб" виглядав не менш впевнено. Феєнорд вийшов у 1/8 Ліги Європи вигравши свою групу, де вони формували квартет разом із Лаціо, Штурмом та Мідтьюланном. Цікаво, що усі чотири команди у фінальному підсумку мали по 8 очок, а їхню долю вирішувала різниця м'ячів.