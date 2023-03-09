У Варшаві на стадіоні Легії відбудеться поєдинок між донецьким Шахтарем та роттердамським Феєнордом в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Нідерландський колектив матиме підтримку на матчі, не дивлячись на заборону від УЄФА.

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За улюбленим колективом

Вболівальники "південного клуба" не отримали змоги придбати квитки на матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Все через накладені штрафні санкції від УЄФА щодо роттердамського колектива. Фанати Феєнорда не отримали офіційної квоти на відвідування матчу з "гірниками". Проте нідерландські вболівальники не можуть пропустити матч улюбленого колектива.

Фанатів Феєнорда достатньо і у Варшаві, тому "південний клуб" отримає свою порцію підтримки у столиці Польщу. Очікується, що на матчі з Шахтарем буде присутньо близько трьох сотень роттердамських вболівальників, які були помічені тамтешньої поліцією. Стадіон Легії, на якому пройде поєдинок, вміщає 31 800 глядачів. На матчі 1/8 Ліги Європи прогнозовано можна буде побачити 17 тисяч вболівальників.

Феєнорд у поточному сезоні