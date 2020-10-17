Фанати київського "Динам" незадоволені тим, що відбувається у клубі. Мова йде про призначення колишнього тренера донецького "Шахтаря" Мірча Луческу наставником "Динамо".

Вони вже неодноразово висловлювали свої претензії президенту "Динамо" Ігорю Суркісу.

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А перед матчем проти "Руху" Львові в суботу, 17 жовтня, з'явилася інформація про те, що вболівальники "Динамо" планують зірвати гру. Нібито вони вибіжать на поле на 14-й хвилині.

Варто додати, що до цього планувалося, що матч "Рух" – "Динамо" на "Арені Львів" відбудеться з глядачами. Однак згодом після посилення карантину у Львові, гру дозволили провести без глядачів.

Попри це, фанати "Динамо" таки прибули до Львова. І провели акцію протесту. Але не на стадіоні, а біля нього. Вони мали з собою банери "Lucescu go away" та "Суркіси – ганьба Динамо". Розтягнувши ці банери, вони запалили фаєри.

Відзначимо, що була інформація, що якщо фанатам "Динамо" не вдасться зірвати гру проти "Львова", то спробу вибігти на поле вони здійснять у матчі Ліги чемпіонів проти "Ювентуса". Цей матч запланований на вівторок, 20 жовтня, і розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 19:55.