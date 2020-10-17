Источник: ультрас попытаются сорвать матч "Рух" – "Динамо" на 14-й минуте
Ультрас киевского " Динамо "17 октября попытаются сорвать матч 6-го тура УПЛ между" Рухом " и столичным клубом.
Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside". Матч состоится на"Арене Львов".
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Из достоверных источников в правоохранительных органах нам стало известно, что лидерами группировки ультрас WBC было принято решение сегодня на 14-й минуте поединка (привет апологетам 14/88) сорвать матч УПЛ "Движение" – "Динамо", с помощью пиротехники и выбегание на футбольное поле. При этом в группе есть четкое осознание того, что за такие действия немедленно последуют технические "0:3" от КДК УАФ.
Матч пройдет без зрителей, но это не значит, что провокация провалена. Это еще ничего не значит. И если не удастся создать это во Львове, знаем, что подобное планируется во вторник на "Ювентусе", – говорится в сообщении.
Конфликт ультрас и Луческу: главное
- Ультрас "Динамо" протестуют против прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик команды. Фанатов возмутило, что" Динамо "возглавил тренер, который 12 лет работал в" Шахтере " – принципиальном сопернике киевлян.
- После назначения Луческу WBC Ультрас Динамо обещали протесты. 28 июля ультрас собрались возле клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо".
- Фанаты даже завязали глаза памятнику Валерию Лобановскому возле стадиона "Динамо" в центре Киева.
- По причине давления фанатов Луческу подал в отставку, однако президент "Динамо" Игорь Суркис не принял ее.
- Под руководством Луческу "Динамо" выиграло три матча – у донецкого "Олимпика" и "Шахтера", а также у "Колоса".