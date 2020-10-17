Ультрас киевского " Динамо "17 октября попытаются сорвать матч 6-го тура УПЛ между" Рухом " и столичным клубом.

Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside". Матч состоится на"Арене Львов".

Смотрите также: Рух – Динамо: где смотреть онлайн матч УПЛ

Из достоверных источников в правоохранительных органах нам стало известно, что лидерами группировки ультрас WBC было принято решение сегодня на 14-й минуте поединка (привет апологетам 14/88) сорвать матч УПЛ "Движение" – "Динамо", с помощью пиротехники и выбегание на футбольное поле. При этом в группе есть четкое осознание того, что за такие действия немедленно последуют технические "0:3" от КДК УАФ.

Матч пройдет без зрителей, но это не значит, что провокация провалена. Это еще ничего не значит. И если не удастся создать это во Львове, знаем, что подобное планируется во вторник на "Ювентусе", – говорится в сообщении.

Конфликт ультрас и Луческу: главное