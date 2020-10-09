"Динамо" – "Шахтер": утверждены дата и время матча УПЛ
Украинская Премьер-лига (УПЛ) утвердила даты проведения и время начала матчей 7, 8 и 9-го туров Favbet Лиги сезона 2020/21. Киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" 8 ноября.
Седьмой тур УПЛ пройдет 24 и 25 октября. Восьмой тур продлится в течение трех дней и начнется 30 октября матчем "Шахтер" – "Мариуполь". 31 октября и 1 ноября состоятся по три поединка первенства. Об этом сообщает 24 канал.
Примечательно "Шахтер" попал в кадровую беду перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов
Девятый тур пройдет с 6 по 8 ноября. Центральный матч тура "Динамо" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 8 ноября.
7-й тур УПЛ
24 октября (суббота)
14:00. Десна – Олимпик
17:00. Ворскла – Шахтер
17:00. Динамо – Александрия
19:30. ПФК Львов – СК Днепр-1
25 октября (воскресенье)
14:00. Ингулец – Мариуполь
17:00. Колос – Минай
19:30. Заря – Рух
8-й тур
30 октября (пятница)
19.00. Шахтер – Мариуполь
31 октября (суббота)
14:00. Колос – Олимпик
17:00. Александрия – Десна
19:30. СК Днепр-1 – Динамо
1 ноября (воскресенье)
14:00. Минай – Рух
17:00. ПФК Львов – Ворскла
19:30. Ингулец – Заря
9-й тур
6 ноября (пятница)
19.00. СК Днепр-1 – Колос
7 ноября (суббота)
14:00. Олимпик – Мариуполь
17:00. Александрия – ПФК Львов
19:30. Десна – Минай
8 ноября (воскресенье)
14:00. Рух– Ингулец
17:00. Динамо – Шахтер
19:30. Заря – Ворскла
Турнирная таблица УПЛ
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