Украинская Премьер-лига (УПЛ) утвердила даты проведения и время начала матчей 7, 8 и 9-го туров Favbet Лиги сезона 2020/21. Киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" 8 ноября.

Седьмой тур УПЛ пройдет 24 и 25 октября. Восьмой тур продлится в течение трех дней и начнется 30 октября матчем "Шахтер" – "Мариуполь". 31 октября и 1 ноября состоятся по три поединка первенства. Об этом сообщает 24 канал.

Примечательно "Шахтер" попал в кадровую беду перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов

Девятый тур пройдет с 6 по 8 ноября. Центральный матч тура "Динамо" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 8 ноября.

7-й тур УПЛ

24 октября (суббота)

14:00. Десна – Олимпик

17:00. Ворскла – Шахтер

17:00. Динамо – Александрия

19:30. ПФК Львов – СК Днепр-1

25 октября (воскресенье)

14:00. Ингулец – Мариуполь

17:00. Колос – Минай

19:30. Заря – Рух

8-й тур

30 октября (пятница)

19.00. Шахтер – Мариуполь

31 октября (суббота)

14:00. Колос – Олимпик

17:00. Александрия – Десна

19:30. СК Днепр-1 – Динамо

1 ноября (воскресенье)

14:00. Минай – Рух

17:00. ПФК Львов – Ворскла

19:30. Ингулец – Заря

9-й тур

6 ноября (пятница)

19.00. СК Днепр-1 – Колос

7 ноября (суббота)

14:00. Олимпик – Мариуполь

17:00. Александрия – ПФК Львов

19:30. Десна – Минай

8 ноября (воскресенье)

14:00. Рух– Ингулец

17:00. Динамо – Шахтер

19:30. Заря – Ворскла

Отметим, что 9-й тур, в котором "Динамо" сыграет с "Шахтером", состоится перед паузой на международные матчи. В ноябре Украина проведет три выездных поединка: против Швейцарии и Германии в Лиге наций и спарринг с Польшей.

Турнирная таблица УПЛ