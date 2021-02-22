Болельщики киевского Динамо не смогут попасть на трибуны стадиона "Ян Брейдель", на котором Брюгге примет киевлян в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что из-за постоянных ограничений на путешествия и с целью принятия обоснованной и ответственной политики по минимизации рисков, связанных с COVID-19, гостевым командам не будут предоставляться билеты для реализации среди своих болельщиков на матчи футбольных соревнований УЕФА до дальнейшего уведомления.

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Напомним. Матч состоится 25 февраля в Брюгге, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Что известно о первом матче Динамо – Брюгге

В четверг, 18 февраля, Динамо сыграло первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Киевляне на собственном поле принимали бельгийский Брюгге. Матч закончился вничью 1: 1.

Брюгге на этот матч приехал без главного тренера Филиппа Клемана. У него и всего тренерского штаба обнаружили коронавирус. Также инфицированными оказались еще двое игроков – Стефано Денсвил и Матея Митрович. Поэтому команды заставили сдать еще один тест на коронавирус по прибытии в Киев. По результатам тестирования, коронавирус обнаружили у полузащитника Матса Ритса.