Фанати Динамо не зможуть відвідати матч Ліги Європи проти Брюгге
Вболівальники київського Динамо не зможуть потрапити на трибуни стадіону "Ян Брейдель", на якому Брюгге прийме киян в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.
Джерело:пресслужба Динамо
Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення, що через постійні обмеження на подорожі та з метою прийняття обґрунтованої та відповідальної політики щодо мінімізації ризиків, пов'язаних з COVID-19, гостьовим командам не будуть надаватись квитки для реалізації серед своїх уболівальників на матчі футбольних змагань УЄФА до подальшого повідомлення.
Дивіться також: Луческу накричав на Бущана після матчу Ліги Європи: відео моменту
Що відомо про перший матч Динамо – Брюгге
У четвер, 18 лютого, Динамо зіграло перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Кияни на власному полі приймали бельгійський Брюгге. Матч закінчився внічию 1:1.
Брюгге на цей матч приїхав без головного тренера Філіпа Клемана. У нього та усього тренерського штабу виявили коронавірус. Також інфікованими виявилися ще двоє гравців – Стефано Денсвіл та Матея Мітрович. Відктак команди заставили здати ще один тест на коронавірус по прибутті в Київ. За результатами тестування, коронавірус виявили у півзахисника Матса Рітса.
Поділитися новиною