Фанаты Англии освистали гимн соперника: Италия отомстила на поле – видео

Сборные Англии и Италии определяли между собой победителя финала Евро-2020. Перед стартом поединка английские фанаты освистали гимн соперника, но итальянские футболисты отомстили за это на футбольном поле.

Низкий поступок фанатов "трех львов"

Сборная Англия сыграла финал Евро-2020 при поддержке родных трибун стадиона "Уэмбли", в Лондоне. Но даже это не помогло подопечным Гарета Саутгейта получить трофей.

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Перед стартовым свистком арбитра на арене традиционно прозвучали гимны обеих сборных. Английские фанаты в очередной раз продемонстрировали на этом турнире, что не умеют принимать поражение и уважать соперника. Болельщики из Англии освистали гимн Италии.

Хотя в секторах была часть толерантных английских фанов. Они своими аплодисментами попытались заглушить свист своих земляков.

Фанаты Англии перед матчем: видео

Поведение фанатов сборной Англии на Евро-2020

Такой поступок английские болельщики исполняют уже не впервые. В полуфинальном матче Евро-2020 с Данией они также сделали подобное, за что УЕФА открыла одно из дел на Англию.

Если в полуфинал про английских фанатов нельзя было сказать плохого слова, то в поединке 1/2 финала и же финале они зажгли по полной.

В матче с Данией они не только освистали гимн и выкрикивали провокационные лозунги, но и использовали запрещенную на стадионе пиротехнику. Наиболее скандальным эпизодом они запомнились во время пенальти в ворота датчан.

Английские ультрас светили лазером в лицо голкипера Дании Каспера Шмейхеля. Такой выходкой они хотели дезориентировать стража ворот и помочь своему нападающему забить. Хотя даже это не помешало вратарю парировать 11-метровый удар, но вот отбить добивание не удалось. УЕФА открыла дела на все три поступки англичан.

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Наказание от итальянцев

В финале тоже не обошлось без скандального поведения. Перед матчем фаны "трех львов" устроили массовую драку на "Уэмбли". Также они напали на мирных итальянских болельщиков. Разняли стычку только стюарды, которые работали возле арены.

Английские фанаты только умеют махать кулаками. А вот итальянские футболисты отомстили им на футбольном поле, забрав из-под носа команды Саутгейта трофей чемпионата Европы. "Скуадра адзурра" по пенальти одолела "трех львов" (3:2).