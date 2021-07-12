Низький вчинок фанатів "трьох левів"

Збірна Англія зіграла фінал Євро-2020 за підтримки рідних трибун стадіону "Вемблі", що у Лондоні. Але навіть це не допомогло підопічним Гарета Саутгейта здобути трофей.

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Перед стартовим свистком арбітра на арені традиційно пролунали гімни обох збірних. Англійські фанати вкотре продемонстрували на цьому турнірі, що не вміють приймати поразки та поважати суперника. Уболівальники з Англії засвистали гімн Італії.

Хоча у секторах була частина толерантних англійських фанів. Вони своїми оплесками спробували заглушити свист своїх земляків.

Фанати Англії перед матчем: відео

До теми. Такий вчинок у виконанні англійських уболівальників вже не вперше. У півфінальному матчі Євро-2020 з Данією вони також зробили подібне, за що УЄФА відкрила одну зі справ на Англію.

Поведінка фанатів збірної Англії на Євро-2020

Якщо до півфіналу про англійських фанатів не можна було сказати поганого слова, то у поєдинку 1/2 фіналу та само фіналі вони запалили по повній.

У матчі з Данією вони не лише засвистали гімн та викрикували провокаційні гасла, а й використовували заборонену на стадіоні піротехніку. Найбільш скандальним епізодом вони запам'ятались під час пенальті у ворота данців.

Англійські ультрас світили лазером в обличчя голкіпера Данії Каспера Шмейхеля. Такою витівкою вони хотіли дезорієнтувати стража воріт та допомогти своєму нападнику забити. Хоча навіть це не завадило воротарю парирувати 11-метровий удар, але от відбити добивання не вдалось. УЄФА відкрила справи на усі три вчинки англійців.

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Покарання від італійців

У фіналі теж не обійшлось без скандальної поведінки. Перед матчем фани "трьох левів" влаштували масову бійку на "Вемблі". Також вони напали на мирних італійських уболівальників. Розборонили сутичку лише стюарди, які працювали біля арени.

Англійські фанати лише вміють махати кулаками. А от італійські футболісти помстили їм на футбольному полі, забравши з-під носа команди Саутгейта трофей чемпіонату Європи. "Скуадра адзурра" по пенальті здолала "трьох левів" (3:2).