За свою историю Доннарумма ни разу не проигрывал в серии пенальти. А таких серий за его карьеру было пять. Хотя однажды он сам не попал с 11-метровой отметки.

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В 17 лет – против Ювентуса

Доннарумма дебютировал за Милан в 16 лет. А в 17 лет отправился с командой на матч за Суперкубок Италии 2016 в Катар. Там пришлось играть против Ювентуса. В серии пенальти победу одержал именно Милан, а голкипер потянул удар Дибалы.

Два сейва против Лацио

Второй раз серию пенальти пришлось ждать до 2018 года. В полуфинале Кубка Италии Милан дважды сыграл вничью с Лацио. Поэтому победителя пары определяли в серии пенальти. Доннарумма отразил два удара соперников – Милинковича-Савича и Лукаса Лейвы. Но серия затянулась до семи ударов. Правда свой седьмой удар Луис Фелипе не реализовал, и Милан победил.

Промах в Лиге Европы

В сезоне 2020/2021 Доннарумме самому пришлось пробивать пенальти. Но он свой удар не реализовал. Это было в матче квалификации Лиги Европы. Тогда из-за карантина отбор состоял из одного матча. И игра против португальского Риу Аве закончилась вничью.

Первые семь ударов обе команды реализовали. После этого по одному промаху. Дальше – по меткому удару. Доннарумма пробивал десятым. Но не попал в ворота. Не попал и голкипер Риу Аве. Беннасер не забил за Милан, но соперник тоже не забил – штанга.

Двенадцатым пошел пробивать Кьер. Как и в первый раз, он забил. А вот Адерлан пробил слишком слабо, и Доннарумма справился с его ударом.

Видео серии пенальти в матче Риу Аве – Милан

Выход в финал

Четвертая победа – в полуфинале Евро-2020 над сборной Испании. После промахов в начале, далее игроки обеих команд били метко. Пока во время пятого удара у испанцев очередь не дошла до Мораты. Он не сумел переиграть Доннарумму.

Видео послематчевых пенальти в матче Италия – Испания

Победа на Евро-2020

Пятая выигранная дуэль – в финале Евро-2020. Англичане не забили свои три последние удары. Рашфорд попал в штангу, а с ударами Санчо и Саки голкипер справился.

Как это было Фейлы Рашфорда и Санчо и чемпионский сейв Доннаруммы: серия пенальти финала Евро-2020 – видео

Стоит отметить, что Рашфорд и Санчо специально вышли на поле на серию пенальти.

Смотрите видео послематчевых пенальти в матче Италия – Англия