Фанат сборной Италии набил тату с изображением пьяного игрока-чемпионов Евро-2020: фото

Празднования болельщиков сборной Италии продолжаются. Фанаты запечатлевают на своем теле победу "скуадра адзурры" на Евро-2020.

Памятное тату в честь триумфа Италии на Евро-2020

Полузащитник Николо Барелла теперь навсегда будет на теле одного из итальянских фанатов. Болельщик сделал забавное тату с изображением пьяного футболиста.

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На этом рисунке игрок Интера наслаждается празднованием во время визита к президенту Италии Серхио Маттарелли в Риме. На встрече Барелла выделялся среди других футболистов сборной Италии. Игрок был в солнцезащитных очках и не боялся выпивать.

Изображение полузащитника дополняется надписью: "It's coming Rome".