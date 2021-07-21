Пам'ятне тату на честь тріумфу Італії на Євро-2020
Півзахисник Ніколо Барелла тепер назавжди буде на тілі одного з італійських фанатів. Уболівальник зробив кумедне тату із зображенням п'яного футболіста.
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На цьому малюнку гравець Інтера насолоджується святкуванням під час візиту до президента Італії Серхіо Маттарелли у Римі. На зустрічі Барелла вирізнявся серед інших футболістів збірної Італії. Гравець був у сонцезахисних окулярах та не боявся випивати.
Зображення півзахисника доповнюється надписом: "It's coming Rome".
- У фіналі Євро-2020 Італія зіграла проти Англії. Команда "трьох левів" першою розмочила нулі на табло. Але італійці у другому таймі зрівняли рахунок та перевели матч в овертайми, які не дали результату. На фанатів чекала серія післяматчевих пенальті, де влучнішими були футболісти "скуадра адзурри" (3:2).
- Італія – переможець чемпіонату Європи-2020. Італійці відзначили перший тріумф із 1968 року.