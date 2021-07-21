Памятное тату в честь триумфа Италии на Евро-2020
Полузащитник Николо Барелла теперь навсегда будет на теле одного из итальянских фанатов. Болельщик сделал забавное тату с изображением пьяного футболиста.
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На этом рисунке игрок Интера наслаждается празднованием во время визита к президенту Италии Серхио Маттарелли в Риме. На встрече Барелла выделялся среди других футболистов сборной Италии. Игрок был в солнцезащитных очках и не боялся выпивать.
Изображение полузащитника дополняется надписью: "It's coming Rome".
- В финале Евро-2020 Италия сыграла против Англии. Команда "трех львов" первой размочила нули на табло. Но итальянцы во втором тайме сравняли счет и перевели матч в овертаймы, которые не дали результата. На фанатов ждала серия послематчевых пенальти, где более меткими были футболисты "скуадра адзурры" (3:2).
- Италия – победитель чемпионата Европы-2020. Итальянцы отметили первый триумф с 1968 года.