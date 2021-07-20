Успех сборной Италии можно было бы уже отпустить и сосредоточиться на других спортивных событиях. Если бы не одно "но". Итальянский канал Rai1 показал последнюю – пятую – серию документального кино "Sogno Azzurro" ("Голубая мечта") о выступлении национальной сборной на Евро. Четыре предыдущих Rai1 презентовал перед началом турнира, и в них рассказывалось о пути и подготовке к форуму. А вот финальная часть фильма полностью посвящена самому чемпионату Европы. И посмотреть там есть на что даже тем, кто по-итальянски знает только "Pizza carbonara" и "Tutto bene" (для просмотра требуется только регистрация здесь). По мотивам просмотренного невозможно не отметить 5 причин победы "Скуадры адзурры" на Евро-2020 (кроме конечно того, что итальянцы действительно классно играли в футбол). А еще подумать, почему они смогли? А мы нет.

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Умение превратить неудачи на мотивацию

Сборная Италии провалила отбор к чемпионату мира 2018. Команда не квалифицировалась на Мундиаль только второй раз в истории. И впервые с 1958-го года. Такой провал вызвал фундаментальную перезагрузку итальянского футбола. Клубы Серии А начали играть в более современном атакующем стиле. Последних ростков циничного катеначчо избавилась и национальная сборная. Как результат, итальянская команда, начиная с 10 октября 2018 года сыграла 34 подряд матча без поражений. К повторению мирового рекорда – одна игра. Поэтому новое достижение "Скуадра адзурра" попытается установить в матчах отбора к ЧМ-2022 против Болгарии и Швейцарии.

Отдельно хочется отметить то, как добавили мотивации итальянцам в финале Евро-2020 сами соперники. Английские фаны свистели во время гимна и обещали, что вернут Кубок Европы домой. То есть в Англию. Все это игроки сборной Италии также превратили в топливо во время финального поединка.



Итальянцы с Кубком Анри Делоне / Фото raiplay.it

Атмосфера в команде

Представить сборную Италии без скандалов невероятно сложно. Страна, подарившая миру профессию папарацци, просто не может быть идеальной. Так же не может быть идеальной ее футбольная национальная команда как проекция страны в миниатюре. Впрочем, на протяжении квалификации и во время Евро-2020, когда игроки сборной неизменно были вместе и видели свои семьи только в смартфоне, в команде не возникло ни одной токсической ситуации.

А вот моментов для сюжетов книг Бруно Ферреро хватало. Один из них очень знакомый и игрокам сборной Украины. Каждый из новобранцев сборной Италии должен спеть перед партнерами песню. Не обошла эта традиция и представителей тренерского штаба. Роберто Манчини выполнил один из хитов популярного итальянского певца Лучано Лигабуэ. Что интересно, остальные "футболисты-певцы" также выбирали итальянских исполнителей. Никаких тебе Майкла Джексона или Александры Пахмутовой.

Песни лились, конечно, и на Евро-2020. Каждую победу в лагере праздновали максимально душевно. Еще один момент – то, как команда поддержала травмированного в четвертьфинале Леонардо Спинаццола. Партнеры просто не дали парню шансов впасть в депрессию. В самолете после победы над бельгийцами все скандировали "Спина-Спина". Сам игрок, покидая лагерь команды на операцию, заверил всех, что в конце поднимет Кубок на костылях. Когда Леонардо полетел с командой в Лондон на финал, то перед игрой Роберто Манчини, рисуя схему на матч на левом фланге в шутку написал именно Спинаццола.



Роберто Манчини / Фото raiplay.it

Тренерский штаб

А вот здесь целый сюжет для Голливуда. Четверо друзей, которые в свое время в составе Сампдории проиграли на лондонском Уэмбли финал Кубка чемпионов, вернулись на стадион через почти 30 лет. И сделали это для того, чтобы на этот раз "надрать соперникам зад". Манчини, Виалли, Ломбардо и Нучиари поражение в английской столице не забыли. И 11 июля 2021 года они завершили свою гештальт-терапию триумфом над сборной Англии в финале Евро-2020.

В "Sogno Azzurro" можно увидеть, насколько органичным был тренерский штаб во время подготовки к Евро-2020 и на самом турнире. Когда Манчини изолировался из-за коронавируса, его без проблем заменил Альберико Эвани. Сверхважно то, что и как говорил Манчини перед каждым из матчей. Здесь всегда доминировали три момента. Два из них – покой и импровизация возле чужих ворот. А третий – это простая мантра "Вы – самые сильные".

Впрочем, в сборной говорил далеко не всегда один только Манчини. Мотивировал будущих чемпионов и помощник главного тренера Джанлука Виалли, который в 2020 году сумел преодолеть рак поджелудочной железы. За два дня до финала Виалли зачитал команде отрывок из речи президента США Теодора Рузвельта: "Уважение вызывает тот, кто находится на поле боя и его лицо в пыли, поте и крови, кто храбро борется, искренне ошибается, ведь без всего этого невозможно сделать ни одного действительно достойного поступка".

В документальном кино также очень интересный ракурс послематчевых пенальти, где показано стену из тренерского штаба сборной Италии и Виалли, который стоит спиной к полю, потому что не может смотреть на происходящее.



Джанлука Виалли / Фото raiplay.it

Взаимодополняемость и взаимозаменяемость

Для того, чтобы выиграть большой турнир, тренеру недостаточно хорошей команды. Нужно иметь таких две. И у Манчини они были. Даже несмотря на то, что на Евро-2020 не смогли сыграть три важных исполнителя "Скуадры адзурры" – Сенси, Пеллегрини и Дзаньоло.

Футболисты сборной Италии продемонстрировали на турнире невероятную взаимодополняемость. Неожиданно бомбардирские навыки прорезались у Локателли. В нужный момент решающий гол забил Инсинье. Когда не пошла игра у Лоренцо, игру взял на себя Кьеза. Ну а гол в финале начался с удара с углового в исполнении Верратти (ниже него в команде только Инсинье).

Еще один показательный момент – то, как итальянцы заменили травмированного в четвертьфинале Спинаццола. Эмерсон сыграл два матча на высоком уровне, заданном партнером. К слову, выступление Эмерсона в этом сезоне уникальное. Трудно найти так сразу футболиста, который после победы в Лиге чемпионов победил на чемпионате Европы. И при этом, не был основным исполнителем в одной из двух команд-чемпионов.



Сборная Италии поет гимн перед финалом / Фото raiplay.it

Стиль

Стиль этой сборной Италии во всем. Футбол, который показала команда, самый красивый на турнире и достойный подражания. "Скуадра адзурра" не только забила больше голов на Евро. Она запомнилась как многофункциональная команда. Команда, которая умеет все – атаковать, обороняться, прессинговать, терпеть, выжидать и дожимать. С этих ребят точно будут брать пример, ведь стиль – вещь заразная. И такую ​​красивую командную игру дополнил традиционный эстетически приятный образ "Скуадры адзурры" для зрительского глаза. Форма команды – как всегда одна из самых стильных. А официальные костюмы – точно самые красивые на Евро.



Официальные костюмы игроков сборной Италии / Фото raiplay.it

Если кто-то думает, что футбол – это культурная периферия и искать в нем что-то глубокое не стоит, то это очень большая ошибка. И победу сборной Италии также не стоит недооценивать. Эти ребята стали победителями форума, за которым следили сотни миллионов людей по всему миру. Ни один музыкальный фестиваль, ни один религиозный форум, ни одно художественное событие не может переплюнуть по охвату этот футбольный праздник. Победа страны на чемпионате Европы может привести тысячи различных положительных последствий внутри государства. Но к этой победе надо стремиться хотя бы ради таких бесценных эмоций, которые подарили итальянские игроки болельщикам. Эти эмоции также часть большой истории, и не забудутся еще долго.