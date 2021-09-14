Фанат-неудачник не смог сфотографировать радость Роналду после гола за МЮ: эмоциональное фото

Криштиану Роналду триумфально вернулся в Манчестер Юнайтед. Первое взятие ворот и празднование португальца запечатлели все фанаты "красных дьяволов", кроме одного.

Горе-фанат во время празднования гола Роналду

Ньюкасл первым пострадал от голов Криштиану Роналду в футболке Манчестер Юнайтед. Португалец отметился дублем в воротах соперника, а празднование взятия ворот запечатлели в памяти своих смартфонов фанаты "красных дьяволов".

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Однако одному из фанатов сильно не повезло. Телефон подвел болельщика во время исторического гола звездного футболиста после возвращения.

Роналду в коронном стиле побежал праздновать взятие ворот к трибунам с фанатами "красных дьяволов". Фанаты сняли все на видео. Все, кроме одного.

Парень пытался с нескольких метров снять Роналду, но желанную фотографию сделать не удалось. Разочарование фаната читается на его лице. Теперь парню нужно ждать следующего гола Криштиану на "Олд Траффорд".



Разочарование фаната / Фото из twitter.com/FootballFunnnys