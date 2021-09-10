Шоколадный шедевр для Роналду
Мария Долореш душ Сантуш Авейру, мама нападающего Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду, выложила новую фотографию на своей странице в инстаграме. Женщина показала шоколадного футболиста в полный рост.
Стоит прочитать Я не приехал сюда в отпуск, – Роналду прокомментировал возвращение в МЮ
Мама звездного игрока коротко подписала фотографию с вопросом к фанатам: "Кто-то хочет кусочек шоколада? Это только для меня".
Интересно, что португальский шоколатье Жорже Кардозо, изготовивший этот шедевр, потратил на него около 200 часов. Статуя весит ориентировочно 120 килограммов и посвящена победе сборной Португалии на чемпионате Европы-2016.
Шоколадный Криштиану Роналду / Фото из instagram.com/doloresaveiroofficial
- Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед после перерыва в 12 лет. Футболист уже приступил к тренировкам и будет готовиться ко второму дебюту в футболке "красных дьяволов".
- Соглашение португальца с МЮ рассчитано до 30 июня 2023 года.