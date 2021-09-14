Горе-фанат під час святкування голу Роналду
Ньюкасл першим постраждав від голів Кріштіану Роналду у футболці Манчестер Юнайтед. Португалець відзначився дублем у воротах суперника, а святкування взяття воріт закарбували у пам'яті своїх смартфонів фанати "червоних дияволів".
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Однак одному з фанатів сильно не пощастило. Телефон підвів уболівальника під час історичного голу зіркового футболіста після повернення.
Роналду у коронному стилі побіг святкувати взяття воріт до трибун із фанатами "червоних дияволів". Фанати зняли все на відео. Усі, крім одного.
Хлопець намагався з декількох метрів зняти Роналду, але омріяну світлину зробити не вдалось. Розчарування фаната читається на його обличчі. Тепер хлопцю потрібно чекати наступного голу Кріштіану на "Олд Траффорд".
Розчарування фаната / Фото із twitter.com/FootballFunnnys
- Нагадаємо, що матч завершився розгромом від МЮ – 4:1. Роналду забивав в обох таймах.
- Наступний домашній поєдинок "червоні дияволи" зіграють проти Вест Хема у третьому колі Кубка Ліги (22 вересня).